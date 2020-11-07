Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! "Ersin Destanoğlu..."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ersin Destanoğlu ile ilgili konuşan Yalçın, "Ersin geçen senenin oyununu mumla aratıyor. Penaltı pozisyonunda daha erken topa çıkması lazımdı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının ardından Ersin Destanoğlu ile ilgili flaş sözler kullandı.
İşte Sergen Yalçın'ın o sözleri:
Ersin geçen senenin oyununu mumla aratıyor. Penaltı pozisyonunda daha erken topa çıkması lazımdı diye düşünüyorum. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Ama daha çok genç üzerine gitmememiz lazım. İstikrarsız sonuçlarla ilgili aslında son 2 haftadır olgunlaşan bir takım vardı. İstatistiki anlamda başarı anlamında da yukarıya giden bir takım vardı. Bu gün de aynı oyunu takımımızdan bekliyorduk ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Mevcut kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuna baktığımız zaman yediğimiz goller bu seviyede yenecek goller değil. Basit goller yerseniz maç kazanmamız biraz zorlaşır. Biz düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz.
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