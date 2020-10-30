Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a tam destek
Denizli sınavı sonrası "Beşiktaş tarihinin en zor teknik direktörlüğünü yapıyorum" diyen Sergen Yalçın'a kulüpten tam destek geldi. Buna göre başkan Çebi'nin önceki gün usta hocayla bir araya geldiği belirtildi.
Yalçın'ın bu görüşmede "Ağzı olan konuşuyor. Yönetimden kimsenin sesi çıkmıyor. Haksız eleştiriler için 'Siz kimsiniz' diyecek tek bir kişi bile yok yanımda" diyerek serzenişte bulunduğu belirtildi. Başkanın ise "Sen bu camianın öz değerisin. Bundan sonra sana laf edenlere en ağır şekilde karşılığını vereceğiz" dediği kaydedildi. Beşiktaş instagram hesabı da bu görüşmeyi doğrular şekilde hocanın fotoğrafın paylaşıp "Biriz, beraberiz. Hocamızın yanındayız, güveniyoruz" dedi.
KARTAL'DA KEYİFLER GICIR
Beşiktaş, Malatya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdman yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Çalışmalar sırasına futbolcuların neşeli halleri objektiflere böyle yansıdı.
TÖRE'DEN KÖTÜ HABER
Yeni Malatya sınavı öncesinde Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Alt baldırında ağrıları bulunan tecrübeli kanat oyuncusu dünkü idmana katılmadı. Tetkikleri yapılan Töre'nin pazar günkü maça yetişmesinin zor olabileceği gelen haberler arasında.
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