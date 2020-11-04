04 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: FIFA'dan Beşiktaş'a Victor Ruiz şoku! 2.5 milyon Euro...

FIFA'dan Beşiktaş'a şok! 2.5 milyon Euro...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Son dakika haberi... konusunda İspanyol stoperi  haklı buldu ve ’ın 2.5 milyon Euro ödemesine karar verildi.

konusunda İspanyol stoperi haklı buldu ve 'ın 2.5 milyon Euro ödemesine karar verildi. ( Spor)

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