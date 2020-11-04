04 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rosier ve Ghezzal'ın bonservislerini alacak!

Kiralık gelmişlerdi! Beşiktaş 2 ismin bonservisini alıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın performansı siyah-beyazlıları memnun etti. Kara Kartal'ın, iki futbolcunun da bonservisini almak istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Ligde son iki maçını kazanan Beşiktaş Rosier ve ve Ghezzal'ın takıma katılmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Transferin son günlerinde kiralık olarak kadroya katılan iki oyuncunun performansı teknik direktör 'ı fazlasıyla mutlu etti.

İki futbolcu Denizlispor ve maçlarında ilk 11'de oynarken takıma büyük katkı sağladı. Gerek Rosier gerekse Ghezzal nokta atışı transfseri olarak dikkat çekti.

Fransız oyuncu Rosier, sağ bekteki boşluğu en iyi şekilde doldururken hocasından tam not aldı. Ghezzal ise Yeni Malatya maçındaki asistiyle takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin Rosier ve Ghezzal'den çok memnun olduğu ve iki oyuncunun sezon sonunda bonservisini almayı planladığı gelen bilgiler arasında.

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