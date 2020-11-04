04 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin'den flaş değerlendirme! "3 maçımızı..."

Larin'den flaş değerlendirme! 3 maçımızı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

'ta göstermiş olduğu performansla hem teknik heyet hem de taraftarlardan tam not alan Cyle flaş açıklamalarda bulundu. Larin, ", ve maçlarını kayıpsız geçersek zirveye ciddi biçimde ağırlığmızı koyarız." dedi.

'ın son haftalardaki formda ismi Cyle , kasım ayında oynayacakları 3 maçın kendileri için en keskin viraj olduğunu söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre Kanadalı futbolcu, ", ve maçlarını kayıpsız geçersek zirveye ciddi biçimde ağırlığmızı koyarız. Bu takım her geçen hafta daha iyi bir futbol sergiliyor. Bunun devamı gelecek" dedi.

Cyle Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

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