04 Kasım 2020, Çarşamba
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Cyle Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 4 kez ağları havalandırdı.
Cyle Larin'den flaş değerlendirme! "3 maçımızı..."
Beşiktaş'ta göstermiş olduğu performansla hem teknik heyet hem de taraftarlardan tam not alan Cyle Larin flaş açıklamalarda bulundu. Larin, "Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kayıpsız geçersek zirveye ciddi biçimde ağırlığmızı koyarız." dedi.
Beşiktaş'ın son haftalardaki formda ismi Cyle Larin, kasım ayında oynayacakları 3 maçın kendileri için en keskin viraj olduğunu söyledi.
Takvim'de yer alan habere göre Kanadalı futbolcu, "Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kayıpsız geçersek zirveye ciddi biçimde ağırlığmızı koyarız. Bu takım her geçen hafta daha iyi bir futbol sergiliyor. Bunun devamı gelecek" dedi.
Cyle Larin bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 4 kez ağları havalandırdı.
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