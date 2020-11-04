04 Kasım 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısına corona virüsü engeli
Beşiktaş Kulübü, 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığı olağan divan kurulu toplantısının bir kulup personelinde yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlanması nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirmeyi planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 PCR testlerinde pozitif vakalara rastlanılması sebebiyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."
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