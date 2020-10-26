26 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Rosier görev için hazır kıta

Rosier görev için hazır kıta
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'ın yeni transferlerinden Rosier, ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli ara ve haftası sebebiyle arada oldukça iyi hazırlanan tecrübeli futbolcu, Denizli sınavıyla görevi alıp başarılı bir şekilde formasını terletmeyi hedefliyor.

'ın yeni transferlerinden Rosier, ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli ara ve haftası sebebiyle arada oldukça iyi hazırlanan tecrübeli futbolcu, Denizli sınavıyla görevi alıp başarılı bir şekilde formasını terletmeyi hedefliyor. Sağ bek hattında alternatifi bulunmayan Rosier, görevine ek olarak hücumda da etkili olmaya çalışacak.
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