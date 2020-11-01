Seri başlasın! İşte Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Geçen hafta Denizli’yi yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, bugün de kazanarak seri başlatmak amacında. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, yarışa tutunmak için mutlak zafer peşinde. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında bugün Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatya ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor. Geçen hafta Denizli'yi yenerek kötü gidişi durduran Kartal, bugün de kazanarak seri başlatmak amacında. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, yarışa tutunmak için mutlak zafer peşinde.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, ATIBA, DORUKHAN, GHEZZAL, MENSAH, LARIN, ABOUBAKAR

YENİ MALATYASPOR: HERRERA, ACQUAH, CUEVA, LUKOKI, WALLACE, AHMED, SEMIH, HAFEZ, CHEBAKE, TETTEH, LUKOKI

EVİNDE İLK ZAFERİ İSTİYOR

Öte yadan Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyahbeyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, Malatyaspor'u mağlup ederek evinde de siftah yapmak istiyor. Bu arada Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. İki maç ceza alan De Souza, 8. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

DORUKHAN SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Antalyaspor, Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.

MENSAH FORMA GİYİYOR

Beşiktaş'ta yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı. Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek. 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusunun forvet arkası olarak görev alması bekleniyor.

4 OYUNCU YOK

Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou'nun da maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlılar dış sahada rakibini 1-0 yendi.

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