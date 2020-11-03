Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan flaş gönderme! Feghouli ve Galatasaray...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cezayirli futbolcu, Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'ye flaş bir göndermede bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rachid Ghezzal, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Merak edilenleri yanıtlayan Cezayirli futbolcu, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Sofiane Feghouli, eski takımı Leicester'a transfer olan Cengiz Ünder ve siyah-beyazlı kulüpteki geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı.

İşte Ghezzal'in açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

"İzmir'de olan depreme değinerek sözlerime başlamak istiyorum. Etkilenen herkese geçmiş olsun diyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Burada olmamda emeği geçen ve bana destek veren herkese herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Burada daha önce oynayan Cezayirli oyunculardan bilgi almıştım. Taraftarın ne kadar çılgın olduğundan bahsetmişlerdi. Beşiktaş'tan teklif aldığım için çok heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme, yeni bir meydan okuma şansı elime geçmişti."

"TÜRKİYE LİGİ KALİTELİ BİR LİG"

"Cezayirli oyuncular için Türkiye en uygun yer midir bilmiyorum ama benim için yeni bir macera. Benim için bir fırsattı. Türkiye Ligi iyi ve kaliteli bir lig. Asist konusunda elimden geleni yapacağım. Yaptığım sürece de takıma katkıya devam edeceğim."

"SÜPER LİG, FRANSA LİGİ'NE BENZİYOR"

"Türkiye Ligi ile Premier Lig ve diğer tüm ligler arasında farklılıklar var. Premier Lig'de her takım düşme adayı. Fiziksel güç bakımından orası daha yoğun. Süper Lig'i birazcık Fransa Ligi'ne benzetiyorum. İtalya'ya benziyor. Türkiye Ligi'nin kalitesi Fransa Ligi'ni hatırlatıyor. Premier Lig'de VAR'la ilgili hakemlerin karar alma süreci çok kısa. Orada kararlar çok hızlı alınıyor."

"CENGİZ ÜNDER İYİ İŞLER YAPACAKTIR"

Ghezzal, kiralık geldiği Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında gelen soruya ise, "Kendisi ile tanıştım. Zaten daha önce de tanıdığım bir futbolcu. Fiorentina'da oynarken de o İtalya'da oynuyordu. Cengiz, çok güçlü, hızlı ve teknik bir oyuncu. Son iki maçında iki asist yaptı. İyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de orada oynuyor ve Ceniz Ünder'e yardımcı oluyordur" yorumunu yaptı.

"SÖZLEŞME HAKKINDA KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

"Ben Lyon'dayken Beşiktaş'ta oynayıp da hala takımda oynayan Oğuzhan vardı. Beşiktaş'a karşı oynadığımız o maçta ısınmada bile stadyum full'dü. Taraftarın coşkusu inanılmazdı. Çok etkilendim. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yeniden yaşarım. Sözleşme hakkında konuşmak için çok erken. Daha iki maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden dolayı mutluyum. İyi oynuyoruz. Sezon sonuna kadar böyle gitmesini umuyorum."

"UMARIM DERBİDE FEGHOULİ ÜZÜLÜR"

"Benim için en önemlisi takımın kazanması. Takım her geçen gün daha iyi olacaktır. Feghouli ile henüz konuşmadım. Çünkü Galatasaray'ın futbolcusu. Burada herkes bana gerekli yardımı ediyor. Umarım maçtan sonra üzülen taraf o olur. Belki az taraftar karşısında oynayacağız. Ancak umarım onları sevindiririz."

"Kevin Prince Boateng ile de hala konuşuyoruz. Bana, Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Beşiktaş ile ilgili hem o hem başkası çok güzel şeyler söylüyor. Bunları duymaktan çok mutlu oluyorum."

"NEDEN ŞAMPİYON OLMAYALIM?"

"Çok kaliteli ve çok büyük bir takımımız var. Bir aile gibiyiz. İyi de gidiyoruz. O aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Şu anda gidişatımız güzel. Bununla neden şampiyon olmayalım?"

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