25 Ekim 2020, Pazar
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Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Adem Ljajic...
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda forvet konusunda gündeme Galatasaray'da fazla şans bulamayan Diagne geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alan yönetim devre arasında Ljaic-Diagne takasını masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Bir süre önce ortaya atılan transfer iddiasına göre Beşiktaş ve G.Saray'ın Ljaic-Diagne takasını görüşmeye başladığı belirtilmişti. Beşiktaş'ın böylece istediği verimi alamadığı Ljajic'ten G.Saray'ın ise Belhanda'ya bağlılıktan kurtulmak istediği için iki tarafın da takasa olumlu baktığı ileri sürülmüştü. Son haberlere göre Çebi'nin konuyu Sergen Yalçın'la da görüştüğü kaldedildi. Önceki gün idmanı izleyen başkanın, çalışma sonrası hocayla Diagne konusunu görüştüğü ve olumlu dönüş aldığı vurgulandı. Önümüzdeki süreçte sürpriz görüşmeler olabileceği belirtildi.
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