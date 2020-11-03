Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor! Gökhan Töre ve Ajdin Hasic...

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Erdoğan Kaya'nın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığı geçen Boşnak futbolcu Ajdin Hasic ise takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

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