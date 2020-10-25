25 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gözler Oğuzhan'da! Sergen Yalçın...

Kartal'da gözler Oğuzhan'da! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

'ta gözler 21 gün aranın ardından oynanacak Denizlispor maçına çevrildi. Teknik direktör 'ın bu karşışmada kozu ise olacak.

sınavı için kuracağı kadro üstünde çalışan teknik direktör 'ın, 10 numara pozisyonu için 'u düşündüğü bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Mensah'ın hasta, Ljajic'in de bekleneni verememesi nedeniyle bu bölgede Ozi'yi görevlendireceği gelen haberler arasında. Hatta usta hocanın, Özyakup ile görüşerek motive etmeye çalışıp kendisine güvenini bildirdiği kaydedildi.(Fotomaç)
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