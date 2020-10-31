31 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den prim morali! İki maç...

Çebi'den prim morali! İki maç...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

'ta, Denizlispor galibiyeti sonrası moraller yerine gelirken başkan 'nin, milli ara öncesi oynanacak maçların kazanılması durumunda takıma prim dağıtacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek kötü gidişata 'dur' diyen 'ta yüzler gülerken, yakalanan güzel enerjinin kaybedilmemesi için harekete geçildi.

Siyah-beyazlı yönetim, kesenin ağzını açarak Malatyaspor ve FK galibiyetleri için futbolculara toplamda 25'er bin lira dağıtılmasına karar verdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2 maçtan 6 puan elde edilmesi durumunda Başakşehir ve Fenerbahçe maçları için özel bir prim belirlenecek.

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Bu duruma en çok sevinen isim ise teknik direktör . Tecrübeli çalıştırıcının bir süre önce yönetimle yaptığı görüşmede, "Futbolcuların aklı saha dışında olsun istemiyorum. Bu yüzden ödemelerin gecikmemesi alacağımız sonuçlar için çok önemli" dediği ve yönetimin de bu konuda çok titiz davrandığı belirtildi.

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