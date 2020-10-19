Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in performans kaybının sebebi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, siyah-beyazlılarda büyük düşüş yaşamıştı. 29 yaşındaki oyuncunun performans kaybında eski sevgilisi Sofia Milosevic'in olduğu iddia edildi.

Takımda bu aralar Adem Ljajic'in yaşadığı büyük çöküşün nedenleri araştırılıyor. Sırp oyuncunun bir anda sanki futbol topunu ilk kez görüyormuş moduna girmesinin ardında eski sevgilisi Sofia Milosevic'le ilişkisinin yattığı iddia edildi. Ayrılık sonrası toparlanamayan Ljajic'in özel hayatı yüzünden bir türlü takıma konsantre olamayıp sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Ljajic, bu sezon 5 maçta gol, asist üretemedi.

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