19 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in performans kaybının sebebi ortaya çıktı!

İşte Ljajic'in performans kaybının sebebi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, siyah-beyazlılarda büyük düşüş yaşamıştı. 29 yaşındaki oyuncunun performans kaybında eski sevgilisi Sofia Milosevic'in olduğu iddia edildi.

Takımda bu aralar Adem Ljajic'in yaşadığı büyük çöküşün nedenleri araştırılıyor. oyuncunun bir anda sanki topunu ilk kez görüyormuş moduna girmesinin ardında eski sevgilisi Sofia Milosevic'le ilişkisinin yattığı iddia edildi. Ayrılık sonrası toparlanamayan Ljajic'in özel hayatı yüzünden bir türlü takıma konsantre olamayıp sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Ljajic, bu sezon 5 maçta gol, asist üretemedi.

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