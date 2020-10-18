18 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın planı hazır! Denizlispor maçında...

Yalçın'ın planı hazır! Denizlispor maçında...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek olan 'ta 6. hafta deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürerken, galibiyet planını belirledi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Süper Lig'de 4. haftayı 1-0'lık mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, 5. maçları BAY geçmesinin ardından 26 Ekim'de sahalara geri dönüş yapacak. Milli maç arasına ek olarak BAY haftasının da eklenmesiyle eline geçen yaklaşık 3 haftalık süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarda bulunan teknik ekip, Denizlispor'la oynayacakları mücadelenin kadrosunu belirlemeye çalışıyor. Bernard Mensah'ın Gana 'ndan dönüşte yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli oyuncudan Denizlispor karşısında yararlanamayacak olan teknik ekip, Adem Ljajic de formsuz olduğu için bu konuda düğmeye bastı.

SİSTEMDEN MEMNUN!
Antrenman maçlarında 4-2-3-1 oyun sisteminde değişikliğe gidip 4-4-2'yi deneyen , ileri bölgede Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'i deniyor. İki futbolcunun yakaladığı uyumdan memnun olan Sergen Yalçın'ın, takıma son katılan isim Rachid Ghezzal'in de yeni haftada takımla çalışmalara başlamasının ardından, Cezayirli futbolcuya da forvet arkasında şans vereceği bildirildi.

Teknik ekibin, en çok memnun kaldığı sistemi, Denizlispor karşısında uygulayacağı bildirildi.

Beşiktaş Avcı ile anlaşacak mı? Toroğlu açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Avcı ile anlaşacak mı? Toroğlu açıkladı Beşiktaş Avcı ile anlaşacak mı? Toroğlu açıkladı
Süper Lig devinden Cenk Tosun harekatı! Süper Lig devinden Cenk Tosun harekatı!
Kartal'da giden geleni arattı Kartal'da giden geleni arattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör