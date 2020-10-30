30 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kartal'da sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın zor kararı

Kartal'da sıkıntı büyük! Yalçın'ın zor kararı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

’ta 'nin sakatlanmasının ardından siyah-beyazlılarda kanatlarda kimin oynayacağı merak konusu oldu. Arka baldırında yırtık tespit edilen Töre'nin bir hafta sonra takımdaki yerini alacağı ifade edildi. Teknik direktör 'ın bu sakatlık sonrası sıkıntıya girdiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

'de Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan , hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanat oyuncuları Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in tedavileri devam ederken, sakatlar kervanına de katıldı. Arka alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncuda 1. derece yırtık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı teknik heyetin elinde kanat oyuncusu olarak sadece kaldı.

LARİN YİNE SOL ÖNDE

Denizlispor deplasmanında kanat sorununu Cyle Larin'i sol önde oynatarak çözen teknik direktör , Kanadalı yıldızı Yeni Malatyaspor karşısında da aynı bölgede görevlendirecek. Sağ önde ise Rachid Ghezzal görev yapacak. Deneyimli hocanın en büyük kâbusu yaşanabilecek yeni sakatlıklar. Beşiktaş'ta N'Koudou ve Hasic ve Atakan'ın 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Hasic ile Atakan'ın çok az da olsa bir sonraki hafta Gaziantep FK maçına yetişme ihtimali bulunuyor. (Sabah)
Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Malatyaspor maçında...

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