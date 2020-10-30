30 Ekim 2020, Cuma
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LARİN YİNE SOL ÖNDE
Denizlispor deplasmanında kanat sorununu Cyle Larin'i sol önde oynatarak çözen teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı yıldızı Yeni Malatyaspor karşısında da aynı bölgede görevlendirecek. Sağ önde ise Rachid Ghezzal görev yapacak. Deneyimli hocanın en büyük kâbusu yaşanabilecek yeni sakatlıklar. Beşiktaş'ta N'Koudou ve Hasic ve Atakan'ın 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Hasic ile Atakan'ın çok az da olsa bir sonraki hafta Gaziantep FK maçına yetişme ihtimali bulunuyor. (Sabah)
Kartal'da sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın zor kararı
Beşiktaş’ta Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından siyah-beyazlılarda kanatlarda kimin oynayacağı merak konusu oldu. Arka baldırında yırtık tespit edilen Töre'nin bir hafta sonra takımdaki yerini alacağı ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sakatlık sonrası sıkıntıya girdiği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri...
Süper Lig'de Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kanat oyuncuları Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in tedavileri devam ederken, sakatlar kervanına Gökhan Töre de katıldı. Arka alt baldırında ağrı hisseden tecrübeli oyuncuda 1. derece yırtık tespit edildi. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı teknik heyetin elinde kanat oyuncusu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı.
LARİN YİNE SOL ÖNDE
Denizlispor deplasmanında kanat sorununu Cyle Larin'i sol önde oynatarak çözen teknik direktör Sergen Yalçın, Kanadalı yıldızı Yeni Malatyaspor karşısında da aynı bölgede görevlendirecek. Sağ önde ise Rachid Ghezzal görev yapacak. Deneyimli hocanın en büyük kâbusu yaşanabilecek yeni sakatlıklar. Beşiktaş'ta N'Koudou ve Hasic ve Atakan'ın 2 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Hasic ile Atakan'ın çok az da olsa bir sonraki hafta Gaziantep FK maçına yetişme ihtimali bulunuyor. (Sabah)
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