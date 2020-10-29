29 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Malatyaspor maçında...

Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması! Malatyaspor maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

, yıldız futbolcusu 'nin soleus adalesine zorlanma saptandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. Töre'nin 'in 7. haftasında oynanacak maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kulübü, 'nin MR sonrası soleus adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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