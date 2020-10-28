28 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

, hesabından ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü için destek mesajı yayımladı.

Kulübün hesabından, Sergen Yalçın'ın fotoğrafı da paylaşılarak yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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