28 Ekim 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
Beşiktaş, sosyal medya hesabından teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın için destek mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından, Sergen Yalçın'ın fotoğrafı da paylaşılarak yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Biriz, beraberiz. 💪🏻— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2020
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz! pic.twitter.com/64E85lXyuP
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