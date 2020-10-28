28 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta Bernard Mensah takımla çalışmalara başladı

Mensah takımla birlikte çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

'in 7. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren 'ta corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir takımdan ayrı kalan , testinin negatife dönmesinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda corona virüsü testi negatif sonuç veren da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

, hazırlıklarına 29 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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