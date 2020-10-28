Beşiktaş’ta Bernard Mensah takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Bernard Mensah, testinin negatife dönmesinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda corona virüsü testi negatif sonuç veren Bernard Mensah da antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına 29 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.





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