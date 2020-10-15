15 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

'in 5. haftasında bay geçecek olan , 6. haftada ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. İdman, 5'e 2 ve şut çalışması ile sona erdi.

, ile oynayacağı maçının hazırlıklarını, 16 Ekim Cuma günü saat 11.30 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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