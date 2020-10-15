Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 5. haftasında bay geçecek olan Beşiktaş, 6. haftada Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. İdman, 5'e 2 ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını, 16 Ekim Cuma günü saat 11.30 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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