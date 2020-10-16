16 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararı! Ocak ayında...

Kartal'da Boyd kararı! Ocak ayında...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

’un ismini TFF’ye bildirmeyen ancak ’yi yıldızı takımla birlikte çalıştıran yönetim, Ocak’ta lisansı aktifleştirecek.

'ta ile ilgili yeni bir karar alındı. Kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Beşiktaş'ın TFF listesine hangi dört oyuncuyu yazmayacağı merak konusu olmuştu. Kadro dışı kalan Mirin, Lens ve Douglas dışında 4. oyuncu için N'Koudou, Ljajic gibi isimler konuşulurken, Boyd'un ismi TFF'ye bildirmemişti. Ancak lisansı dondurulan Tyler Boyd'un antrenmandaki performansı 'ın kararını değiştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerinde transfer döneminin açık olmasına rağmen Beşiktaş, Tyler Boyd'u takımda tutmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ocak ayında Süper Lig'e verilecek arada 'li futbolcunun lisansını yeniden aktifleştirip takıma dahil edeceği belirtildi. Boyd'un bu süreçte kadar takımla birlikte çalışmalara devam etmesi beklenirken; Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuyu göndermeyi kesinlikle düşünmüyor.
Josef de Souza'dan transfer itirafı! "Beşiktaş dışında..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Avcı'nın yardımcılarına tazminat ödeyecek! Beşiktaş Avcı'nın yardımcılarına tazminat ödeyecek!
Josef'ten transfer itirafı! Beşiktaş dışında... Josef'ten transfer itirafı! "Beşiktaş dışında..."
Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör