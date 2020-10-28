Kartal'da Josef sıkıntısı! Alacağı ceza...
Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Josef de Souza'nın 3 maç ceza alması bekleniyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun direkt gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2, pozisyonun devamında ise hakeme göstermiş olduğu tepki nedeni ile de 1 maç ceza alması bekleniyor.
Denizlispor maçının 67. dakikasında Varela'ya yaptığı sert faul sonrası VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.
Kural dışı hareketi gerekçesiyle en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun, gördüğü kırmızı karttan sonra elindeki su şişesini protesto amaçlı olarak yere fırlatmasının da raporda yer aldığı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre, hakem Alper Ulusoy'un raporu doğrultusunda Josef'e perşembe günü PFDK'dan 3 maç ceza çıkabileceği ileri sürüldü.
Deneyimli futbolcu 3 maç ceza alması halinde Malatyaspor ve Gaziantep FK (D) karşılaşmalarının yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.
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