28 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın son corona testi negatif çıktı

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Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

'ta sevinci yaşanıyor. Yıldız oyuncunun daha önce gerçekleşen corona virüsü test sonuçları pozitif çıkmıştı. Siyah-beyazlılarda son yapılan sonuçların ardından 26 yaşındaki ismin testi negatif çıktı.

'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerden Bernard , Gana Milli Takımı kampında corona virüsüne yakalanmıştı. Milli ara sonrası siyah-beyazlı ekibe geri dönüş yapan Mensah'ın testi pozitif sonuçlanmıştı.

Tedavisine yaklaşık 2 haftadır devam edilen Ganalı orta sahadan müjdeli haber geldi. A Spor'dan elde edilen bilgilere göre Bernard Mensah:'ın corona virüsü testi negatif sonuçlandı.

Sercan Dikme: Bernard Mensah'ın son testi negatif çıktı

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