Süper Lig: Denizlispor 2-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u Atiba, Aboubakar (p) ve Larin'in attığı gollerle 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 13. dakikada Atiba Hutchinson, 39. dakikada Vincent Aboubakar (p) ve 48. dakikada Cyle Larin'in attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galip geldi. Ev sahibi takımın 76. dakikada Muris Mesanovic ve 90+4. dakikada Hadi Sacko bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza, 76. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 11. sıraya yükseldi. 3. yenilgisini alan Denizlispor ise 5 puanla 19. sırada yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçında ev sahibi ekip, geçen haftaki ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik skorla alan teknik Robert Prosinecki yönetimindeki Yukatel Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasında da aynı ilk 11'le müsabakaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Ligde son müsabakasını 4. haftada 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayan ve müsabakayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, milli maçlar için lige verilen aradan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçti. Ligde 22 gün sonra maça çıkan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın son müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de olan Tyler Boyd, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero ve Gökhan Töre'nin yerine Denizlispor maçında Cyle Larin, Domagoj Vida, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Fabrice N'Sakala oynadı.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon başında kadrosuna dahil ettiği Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier ilk maçlarına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonunun geçen hafta öncesinde locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından taraftarlar Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada yeni yaptırılan localarda yerlerini aldı.

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