28 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic’i sildi!

Ozi ve Ljajic’i çoktan sildi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

, gece hayatından bıktığı Adem Ljajic ile bir türlü futbola dönemeyen 'u sildi.

, gece hayatından bıktığı Adem Ljajic ile bir türlü futbola dönemeyen 'u sildi… Denizli maçında 67. dakikada Josef'in kırmızı kart görmesinden sonra başarılı teknik adam orta sahanın tüm hakimiyetini Denizlispor'a kaptırmasına rağmen top yapabilen iki oyuncusunu sahaya sürmeyi düşünmedi. Yönetime "Ljajic ve Oğuzhan'ı artık düşünmüyorum" mesajını verdi.
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