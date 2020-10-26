Beşiktaş'ta Josef de Souza kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takımın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, mücadelenin 67. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Mücadelenin 67. dakikasında ise Beşiktaş, rakibi karşısında 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, VAR incelemesinin ardından gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İşte o pozisyon:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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