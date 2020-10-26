Sergen Yalçın: Benim tazminatım yok tek güvencem Beşiktaş taraftarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim tazminatım yok, 1 yıllık sözleşmem var. Beşiktaş taraftarından başka güvencem yok, bize yardımcı olsunlar." dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. 3 hafta aradan sonra galip gelen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ALDIĞIMIZ 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"3-0'da daha çok gol atabileceğimiz, daha kolay kazanabileceğimiz bir maçtı ama böyle şeyler olabiliyor. Gerçekten kötü bir başlangıç yaptık. Bu yüzden aldığımız 3 puan çok önemliydi."

"AVRUPA MAÇLARI BİZİ PERİŞAN ETTİ"

"Hiç oynamamamız gereken maçlar o kadar ters zamanda denk geldi ki... Avrupa maçları bizi perişan etti. Kadro olarak, uyum olarak bazı şeyleri oturtamadık. Bu ara bize çok iyi geldi. Oyuncularımız çok iyi konsantre oldular ve gayet iyi antrenman yaptılar."

"PANDEMİYLE BERABER ÇOK ÖNEMLİ SIKINTILAR YAŞADIK"

"Ben problemlerle ilgili konuşmuyorum ama pandemiyle beraber çok önemli sıkıntılar yaşadık. Transferlerin geç katılması, seyircilerin olmaması gibi problemler vardı."

"BUNDAN SONRA SAVAŞAN BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

"İnanılmaz pres yapan, mücadele eden iyi bir Beşiktaş vardı. Bundan sonra da böyle olacak. Herkes görecek ki, savaşan ve mücadele eden bir Beşiktaş olacak. Bugün oynadığımız oyun, umut ediyorum ki camiamıza ve taraftarımıza umut vermiştir."

"BAZEN BÜYÜK TAKIMLARDA KRİZ OLUŞABİLİR"

"İşim bahane üretmek değil, çözüm üretmek. Bazen kriz ortamı oluşabilir büyük takımlarda. Biz, buna alışık ekibiz. Bize izin versinler, biz işimizi yapalım. Çok uzun bir süre var, biz bunu toparlayacağımıza inanıyoruz."

"RACHID ÇOK ÇABUK UYUM SAĞLADI"

"Rachid çok klas ve dinamik bir oyuncu. Çok çabuk şekilde uyum sağladı."

"TAZMİNATIM YOK TEK GÜVENCEM BEŞİKTAŞ TARAFTARI"

Kendilerine yapılan eleştirilere yanıt veren Yalçın, "Nefes aldık, biraz rahatladık. Sosyal medyada çok üstümüze geliniyor. Ekibimin aleyhine çok şeyler yazılıyor, bunlar üzücü. Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim tazminatım yok, 1 yıllık sözleşmem var. Beşiktaş taraftarından başka güvencem yok, bize yardımcı olsunlar." diyerek sözlerini noktaladı.

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