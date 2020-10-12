12 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yla görüşecek

Yalçın soruna el attı! İki isim görüşme odasına
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü , takıma istediği katkıyı veremeyen Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yla özel görüşecek ve beklentilerini anlatacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü , fazla katkı alamadığı Adem Ljajic ve yönetimle maaş problemi yaşayan Domagoj Vida ile milli ara sonrası özel bir toplantı yapacak. Tecrübeli çal��ştırıcı, iki futbolcuya yaşanan sorunların geride bırakmak istediğini söyleyecek. Maaşında indirime gitmediği için yönetimle problem yaşayan Domagoj Vida'yı geri kazanmak isteyen Sergen Hoca, Hırvat futbolcuya sahaya odaklanmasını talep edecek. Orta sahada bol alternatif olmasına rağmen Ljajic'in diğer isimlerden çok daha yaratıcı olduğunu bilen Sergen Yalçın, yıldız isme de "Takımın saha içinde lidere ihtiyacı var" diyeceği öğrenildi.

2022'YE KADAR

'den Ocak 2018'de bonservissiz katılan Vida, yüklü bir kontrata imza atmıştı. Ağustos 2018'de Torino'dan 1 yıllığına 1.25 milyon euro'ya kiralanan Adem Ljajic'in 2019'da 6.5 milyon euro'ya bonservisi alındı. İkisinin de 2022'ye kadar kontratı var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da müthiş ikili! Kartal'da müthiş ikili!
Kartal'dan farklı prova! Tam 7 gol... Kartal'dan farklı prova! Tam 7 gol...
Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi Beşiktaşlı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör