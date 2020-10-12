Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yla görüşecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma istediği katkıyı veremeyen Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yla özel görüşecek ve beklentilerini anlatacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, fazla katkı alamadığı Adem Ljajic ve yönetimle maaş problemi yaşayan Domagoj Vida ile milli ara sonrası özel bir toplantı yapacak. Tecrübeli çal��ştırıcı, iki futbolcuya yaşanan sorunların geride bırakmak istediğini söyleyecek. Maaşında indirime gitmediği için yönetimle problem yaşayan Domagoj Vida'yı geri kazanmak isteyen Sergen Hoca, Hırvat futbolcuya sahaya odaklanmasını talep edecek. Orta sahada bol alternatif olmasına rağmen Ljajic'in diğer isimlerden çok daha yaratıcı olduğunu bilen Sergen Yalçın, yıldız isme de "Takımın saha içinde lidere ihtiyacı var" diyeceği öğrenildi.
2022'YE KADAR
Dinamo Kiev'den Ocak 2018'de bonservissiz katılan Vida, yüklü bir kontrata imza atmıştı. Ağustos 2018'de Torino'dan 1 yıllığına 1.25 milyon euro'ya kiralanan Adem Ljajic'in 2019'da 6.5 milyon euro'ya bonservisi alındı. İkisinin de 2022'ye kadar kontratı var.
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