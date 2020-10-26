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Feyyaz Uçar: Dorukhan Toköz ile Josef de Souza iyi ikili olacak

A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Denizlispor - Beşiktaş maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Uçar, Dorukhan'ın Josef de Souza ile iyi ikili olacağını düşünüyorum." dedi.
26.10.2020
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