24 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Çebi'ye Ljajic sitemi! "Beni bile solladı

Yalçın'dan Ljajic sitemi! Beni bile solladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü , gece hayatı bir türlü bitmeyen için başkan ’ye bu sözlerle dert yandı.

Kısa süre önce sevgilisi Sofia'dan ayrıldıktan sonra 'in kendisini toparlayamadığı iddia edilmişti… Sırp oyuncunun futbolculuğu sırasında gece alemleri ile tanınan 'ı bile şaşırttığı ortaya çıktı. Yalçın'ın Ljajic ile ilgili kendisine hemen her gece bir uyarı gelmesi üzerine konuyu yöneticilerle paylaştığı öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Çebi'ye, Ljajic'i "Ben bile futbolcuğumda bu kadar gezmiyordum" diye şikayet ettiği bildirildi. Ljajic'in aşırı alkol aldığı, ciddi anlamda alkol sorunu olduğu bu yüzden takım içinde rahatsızlık yarattığı da gelen bilgiler arasında. (Fotomaç)
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