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Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Son Sayfa programında Beşiktaş'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Dorukhan Toköz ile ilgili "Yönetimin Dorukhan'ın yeni kontratıyla ilgili biraz garanti para ve biraz performansa dayalı bir planı var. Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan ile ilgili söylediklerini her tarafa çekebilirsiniz. Dorukhan kırıldı mı emin değilim. Bu kriz bir an önce bitirilmeli." ifadelerini kullandı.
22.10.2020
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