Ahmet Nur Çebi'den iddialı sözler! Dorukhan Toköz...
Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan Dorukhan Toköz ile ilgili "Takımda kalmak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" diyen Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi, bu kez iddialı konuştu. Milli futbolcuyla yeni sözleşme için bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanan Çebi, "Dorukhan hiçbir yere gidemez" dedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün kariyerine nasıl devam edeceği tartışmaları sürüyor.
Yıldız futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor.
Bu iddiaların üzerine Beşiktaş'ın da stratejisinin değişebileceği konuşuluyor.
"HİÇBİR YERE GİDEMEZ"
Ajansspor'un haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncuyu takımda tutmak için özel olarak devreye girecek.
Dorukhan ile yeni sözleşme imzalanması görüşmelerini bizzat Çebi yönetecek. Yapacağı birebir görüşmede oyuncuyu ikna edeceğinden emin olan Çebi, "Dorukhan hiçbir yere gidemez" dedi.
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