Mandzukic'ten Beşiktaş'a: Villa degil para verin

Beşiktaş’ın peşinde olduğu Mario Mandzukic, 3 milyon euro’luk imza parasını nakit istedi. Yönetim villa teklif etti, Hırvat forvet ise “Hayır, peşin para” deyince transfer yattı.

Türkiye'de transfer dönemini pazartesi günü sona ererken, siyah-beyazlıların renklerine katmak için büyük uğraş sarf ettiği Mario Mandzukic'in transferinin neden gerçekleşmediği de ortaya çıktı. Beşiktaş, transferin son gününde Mandzukic ile kıran kırana pazarlık yaptı. Öyle ki Mandzukic ve menajeri, pazartesi gün boyunca Beşiktaşlı yöneticilerle 3-4 kez görüntülü olarak görüştü. Hatta görüşmelere West Ham ve Lokomotif Moskova molası bile verildi. Hırvat oyuncun ve menajeri büyük ölçüde ikna edildi. Buna göre Mandzukic, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' yanıtını verdi. Ama tecrübeli forvetin bir şartı daha vardı, 3 milyon euro'luk imza parası... Beşiktaş yönetimi bu talep için "Hepsini nakit ödemeyelim, bir kısmının karşılığında sana havuzlu, lüks bir villa verelim" dedi. Ancak Hırvat yıldız "Hepsini nakit istiyorum" deyince görüşmeler tıkandı ve transfer gerçekleşmedi.

(Fotomaç)

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