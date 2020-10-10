10 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Mandzukic'ten Beşiktaş'a: Villa degil para verin

Villa degil para verin
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Beşiktaş’ın peşinde olduğu Mario Mandzukic, 3 milyon euro’luk imza parasını nakit istedi. Yönetim villa teklif etti, Hırvat forvet ise “Hayır, peşin para” deyince transfer yattı.

Türkiye'de transfer dönemini pazartesi günü sona ererken, siyah-beyazlıların renklerine katmak için büyük uğraş sarf ettiği Mario Mandzukic'in transferinin neden gerçekleşmediği de ortaya çıktı. Beşiktaş, transferin son gününde Mandzukic ile kıran kırana pazarlık yaptı. Öyle ki Mandzukic ve menajeri, pazartesi gün boyunca Beşiktaşlı yöneticilerle 3-4 kez görüntülü olarak görüştü. Hatta görüşmelere West Ham ve Lokomotif Moskova molası bile verildi. Hırvat oyuncun ve menajeri büyük ölçüde ikna edildi. Buna göre Mandzukic, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' yanıtını verdi. Ama tecrübeli forvetin bir şartı daha vardı, 3 milyon euro'luk imza parası... Beşiktaş yönetimi bu talep için "Hepsini nakit ödemeyelim, bir kısmının karşılığında sana havuzlu, lüks bir villa verelim" dedi. Ancak Hırvat yıldız "Hepsini nakit istiyorum" deyince görüşmeler tıkandı ve transfer gerçekleşmedi.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ghezzal'dan transfer itirafı! Beni Beşiktaş'a getiren şey... Ghezzal'dan transfer itirafı! "Beni Beşiktaş'a getiren şey..."
Canlı yayında Perotti itirafı! Beşiktaş... Canlı yayında Perotti itirafı! Beşiktaş...
Boyd'un hocasından Beşiktaş'a eleştiri! Transfer dönemi kapandıktan sonra... Boyd'un hocasından Beşiktaş'a eleştiri! "Transfer dönemi kapandıktan sonra..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör