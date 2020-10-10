10 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup aranıyor

Oğuzhan Özyakup aranıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Geçen sezonun ara transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan ve sadece 4 maçta 130 dakika forma giyip Beşiktaş'a geri dönen , form olarak yine beklentilerin altında kaldı.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan ve sadece 4 maçta 130 dakika forma giyip Beşiktaş'a geri dönen , form olarak yine beklentilerin altında kaldı. Bu sezon Beşiktaş'ta 4 mücadelede görev yapan 28 yaşındaki futbolcunun, devre arasına kadar performansını artırması için, özellikle milli arada tüm teknik heyetin seferber olduğu ifade edildi.
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