Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takımı topladı! "Formanın hakkını verin"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, "Anlamsız puan kayıpları yaşadık. Bireysel hatalar pahalıya mal oldu. Eksikleri en kısa sürede minimuma indirmeliyiz. Formanın hakkını verin" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 3 maçta yalnızca 1 puan alan öğrencilerini net bir dille uyardı. Ligin 6. haftasında Denizli ile karşılaşacak futbolcularından daha dikkatli olmalarını isteyen Yalçın, "Sezona galibiyetle başladık ama daha sonra anlamsız puan kayıpları yaşadık. Kazanabileceğimiz maçlarda yaptığımız bireysel hatalar pahalıya mal oldu. Ligin çok başındayız fakat eksiklerimizi en kısa sürede minimuma indirmeliyiz. Hiçbir mazerete sığınmadan giydiğiniz bu formanın hakkını vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
İSTİKRARLI OLMALIYIZ
Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha 5 hafta geride kalmasına rağmen puan cetvelindeki yerimiz rahatsız edici. 4 maçı 4 puanla kapatmak, hedefi her zaman şampiyonluk olan Beşiktaş için başarısızlıktır. Bunun sorumlusu da benim. Başarı ise hepimizin... Bir an önce iyi futbolla galibiyetler elde etmeli ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Milyonlarca taraftarımız var ve artık onların yüzünü güldürecek sonuçlar alacağız. Sizlere inanıyorum, idmanlardaki hırsını maçlarda da en iyi şekilde göstereceğinizden şüphem yok."
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Sergen Yalçın, bu sezon Beşiktaş'ın başında 4 Süper Lig sınavına çıktı. Genç hoca, maç başına 1 puan ortalaması yakalarken, geçtiğimiz sezon 15 lig karşılaşmasında 10 galibiyet elde etmiş ve 2.13 puan ortalamasıyla takımını çalıştırmıştı. (Fotomaç)
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