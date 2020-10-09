Christoph Daum: Hayatımda böyle bir ilgi görmedim
“Beşiktaş ile görüşmeye geldiğimde havaalanında yürüyemedim. Bir de F.Bahçe ile oynadığımız kupa maçındaki 141 desibellik ses rekorunu unutmam”
Alman teknik direktör Christoph Daum, Almanya'da Ullstein kitabevi tarafından piyasaya sürülen "Her zaman sınırda" adlı biyografi kitabında Türkiye'de geçen yıllarına uzun bir bölüm ayırdı. Beşiktaş'a transfer görüşmesine gittiğinde hayatında hiç bu kadar ilgi görmediğini anlatan Daum, havalimanında ilgiden neredeyse yürüyemediğine işaret ederek, "O kadar çok taraftar vardı ki kimisi yanağımdan ve alnımdan öpüyordu. Tespihler ve nazar boncukları ve diğer hediyeler verenler. Hediyelik eşya dükkanı açabilirdim" diye konuştu.
KESİNTİ TESADÜF MÜYDÜ?
Daum, Fenerbahçe derbisindeki elektrik kesintisinin de tesadüf olup olmamasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Beşiktaş ile ilk çıktığım maç Fenerbahçe ile oynadığımız Türkiye Kupası mücadelesiydi. Taraftar o kadar sesli tezahürat ediyordu ki 141 desibel ile bu bir dünya rekoruydu ve çok etkilenmiştim. Baskıların çok fazla olduğu anda birden elektrikler kesildi. Yaklaşık on dakika karanlık kaldı stat. Bazen elektrik kesintisinin zamanlamasının tesadüf olup olmadığını kendi kendime soruyorum. Gerçi kesinti o dönemler de olağandışı değildi."
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