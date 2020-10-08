Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maaşlarında indirime yanaşmayan futbolculara isyan etti. Çebi, “Öyle yüksek bedelli sözleşmelere imza atmışlar ki; ‘Gidin’ diyoruz, ‘Ben bu parayı nerede kazanayım?’ diyor.” ifadesini kullandı.

Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan, transfer döneminde önemli mevkilere istediği takviyeleri yapamayan siyahbeyazlılar; eldeki yüksek maliyetleri oyunculardan da kurtulmayı başaramadı. Siyah-beyazlılarda bu konuya en çok isyan eden isim de Başkan Ahmet Nur Çebi oldu. Yönetim transfer döneminde kadrosuna 10 isim katarken kasasından da 11 milyon euro çıkartırken, kadroda düşünmediği isimleri ise gönderemedi.



13 MİLYON EURO ÖDEME

Özellikle Domagoj Vida ve Adem Ljajic gibi Avrupa'da piyasası olan yıldızlar, sezon başlamadan gelen 'ciddi' tekliflere rağmen siyah-beyazlı kulüpten ayrılmaya yanaşmadı. Sadece Ljajic ve Vida değil, Larin, Lens, Douglas, N'Koudou ve Mirin de Beşiktaş'ta kazandıkları paradan memnun oldukları için takımda kaldılar. Siyahbeyazlılar göndermek istediği bu yedi oyuncunun yıllık ücretleri için bu yıl 13 milyon euro ödeme yapacak.



KİME DERT YANALIM?

Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin yabancılarla fahiş yıllık ücretler üzerinden anlaşmalar yapılmasına sert tepki gösterdi. Daha önce yüksek bedelli sözleşmelere imza atan oyuncularla birebir görüşmelerde bulunan Başkan Çebi, "Kimden indirim istediysek olumsuz yanıt aldık. 'Neden?' diyoruz, 'Beni bu parayı nerede kazanayım ki?' yanıtını veriyor. Böyle iş olur mu! Biz kime dert yanacağız" diyerek yaşanan bu gelişmelere isyan etti.

(Fotomaç)

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