Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi o futbolculara isyan etti! "Böyle iş olmaz"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maaşlarında indirime yanaşmayan futbolculara isyan etti. Çebi, “Öyle yüksek bedelli sözleşmelere imza atmışlar ki; ‘Gidin’ diyoruz, ‘Ben bu parayı nerede kazanayım?’ diyor.” ifadesini kullandı.
Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan, transfer döneminde önemli mevkilere istediği takviyeleri yapamayan siyahbeyazlılar; eldeki yüksek maliyetleri oyunculardan da kurtulmayı başaramadı. Siyah-beyazlılarda bu konuya en çok isyan eden isim de Başkan Ahmet Nur Çebi oldu. Yönetim transfer döneminde kadrosuna 10 isim katarken kasasından da 11 milyon euro çıkartırken, kadroda düşünmediği isimleri ise gönderemedi.
13 MİLYON EURO ÖDEME
Özellikle Domagoj Vida ve Adem Ljajic gibi Avrupa'da piyasası olan yıldızlar, sezon başlamadan gelen 'ciddi' tekliflere rağmen siyah-beyazlı kulüpten ayrılmaya yanaşmadı. Sadece Ljajic ve Vida değil, Larin, Lens, Douglas, N'Koudou ve Mirin de Beşiktaş'ta kazandıkları paradan memnun oldukları için takımda kaldılar. Siyahbeyazlılar göndermek istediği bu yedi oyuncunun yıllık ücretleri için bu yıl 13 milyon euro ödeme yapacak.
KİME DERT YANALIM?
Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin yabancılarla fahiş yıllık ücretler üzerinden anlaşmalar yapılmasına sert tepki gösterdi. Daha önce yüksek bedelli sözleşmelere imza atan oyuncularla birebir görüşmelerde bulunan Başkan Çebi, "Kimden indirim istediysek olumsuz yanıt aldık. 'Neden?' diyoruz, 'Beni bu parayı nerede kazanayım ki?' yanıtını veriyor. Böyle iş olur mu! Biz kime dert yanacağız" diyerek yaşanan bu gelişmelere isyan etti.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama