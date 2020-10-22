22 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

'in 5. haftasını bay geçen , 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı.

Taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarını 23 Ekim Cuma sabahı gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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