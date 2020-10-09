09 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Rachid Ghezzal: Milli takıma dönmeliyim

Milli takıma dönmeliyim
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2020

Yeni transfer , “Beşiktaş’ta düzenli forma giyerek yeniden Cezayir Milli Takımı’nda oynamak istiyorum” dedi

2018'den beri milli takıma çağrılmayan Beşiktaş'ın yeni transferi 'ın hedefi Cezayir'e dönmek. Fransa doğumlu oyuncu, Beşiktaş'a transferini ülkesinde değerlendirdi. Ghezzal, "Benim için milli takım her zaman bir hedef. Seçilmek gurur kaynağı. Şimdiye kadar beni aramadılar. Çünkü çok oynamadım. Bu normal. Amacım seviyemi yeniden kazanmak. Beşiktaş'ta oynayarak milli takımda yer bulmak. Afrika'da oynamak çok zor. Genellikle iyi koşullar yok. Ama sizi zihinsel ve fiziksel olarak uydurur. Daha güçlü kılar" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş sözler! Yalçın'ın Beşiktaş'ta Terim'in G.Saray'da işi yok Flaş sözler! "Yalçın'ın Beşiktaş'ta Terim'in G.Saray'da işi yok"
Çebi elini taşın değil kayanın altına soktu "Çebi elini taşın değil kayanın altına soktu"
Yeni transferler görücüye çıkıyor Yeni transferler görücüye çıkıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör