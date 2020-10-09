09 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kenan Karaman elden kaçtı!

Karaman elden kaçtı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

A Milli takımın 26 yaşındaki santrforu ’ın siyah-beyazlılara getirildiği, ‘onay’ çıkmayınca alınmadığı ifade edildi.

A Milli Takımımız, Almanya karşısında 3-3'lük beraberliği son dakikada oyuna giren 'ın attığı golle aldı... Türkiye, Almanya'ya ilk kez üç gol atarken oyuna sonradan girmesine rağmen Kenan, sahanın yıldızları arasında yer aldı. Ve hemen ardından da 'ta Kenan Karaman tartışması yaşanmaya başlandı. 26 yaşındaki golcü oyuncunun formasını giydiği Düsseldorf küme düştüğü için menajeriyle beraber İstanbul'a geldiğinde "Kulübü 2'nci lige düştüğü için Kenan'ın bonservisinin 2 milyon euro'ya alınabilir" denilerek siyah-beyazlı kulübe önerildi. Beşiktaş cephesi bu transfere önce sıcak baksa da ardından 'olumsuz' yanıt verildiği belirtildi.
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