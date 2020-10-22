Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı düşündüren konu! Sadece Gökhan Töre kaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kanat sıkıntısı yaşanıyor. Bu bölgede sakatl oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıkarken, sakatlığı bulunmayan kanat oyuncusu olarak yalnızca Gökhan Töre kaldı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Denizlispor maçıyla tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Ancak siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi önemli bir problem yaşıyor. Sabah'ta yer alan habere göre lige 7 kanat oyuncusu ile giren Kartal'ın elinde sadece bir sağlam isim kaldı, o da Gökhan Töre...

Yabancı kontenjanı nedeniyle Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un lisansını askıya aldıktan sonra kanatlarda kullanabileceği 5 futbolcusu olan Beşiktaş, uzun süredir sakatlığı bulunan N'Koudou'dan yararlanamıyor.

ATAKAN VE HASIC'İN YETİŞMESİ ZOR

Bu da yetmezmiş gibi Ajdin Hasic ve Atakan Üner'den can sıkan haber geldi. İki futbolcunun devam eden ağrıları nedeniyle Denizlispor maçına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi. Hasic'in sol uyluk üst adalesinde, Atakan'ın sağ diz arka adalesinde problem var. Leicester City'den kalan sakatlığını henüz yeni atlatan Rachid Ghezzal'ın ise 90 dakika boyunca tam randımanla oynamasının mümkün olmadığı ve kısa süreli şans bulabileceği ifade edildi.

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