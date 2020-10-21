21 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Ghezzal talimatı! Denizlispor maçında sahada olmalı

Yalçın'dan Ghezzal talimatı! Denizlispor maçında...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2020

'ta , Mensah ve N’Koudou’nun yokluğunda yeni transfer Ghezzal’ın hazır olması için sağlık ekibine direktif verdi.

'ta gözler pazartesi günü oynanacak Denizlispor maçına çevrildi. Bu karşılaşmada bazı önemli oyuncuların kadroda yer alamayacak olması teknik heyeti düşündürüyor. Gana 'ndan döndükten sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Mensah ile birlikte sakatlığı devam eden N'Koudou da deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör , hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Ghezzal'ın ise hagta başına kadar hazır olmasını istedi. Yalçın'ın da sağlık heyetiyle yaptığı görüşmede, tedavisi süren Ghezzal'ın bir an önce forma giyecek seviyeye getirilmesini istedi. Leicester City'den kiralanan 28 yaşındaki forvet, yetişirse bu sezon ilk defa siyah-beyazlı formayı giyecek. (Fotomaç)
Beşiktaş'tan sol beke Andon Nedyalkov hamlesi! Gözlemci izlemeye gidiyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ada'dan Cenk müjdesi! İşte o detay Ada'dan Cenk müjdesi! İşte o detay
Kartal'dan dev transfer hamlesi! Gözlemci izlemeye gidiyor Kartal'dan dev transfer hamlesi! Gözlemci izlemeye gidiyor
Beşiktaş'tan sakatlık duyurusu! İki futbolcu... Beşiktaş'tan sakatlık duyurusu! İki futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör