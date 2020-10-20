Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Aboubakar ve Larin kararı!

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçen ve 6. haftada deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, farklı bir sistem üzerinde duruyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Denizlispor maçında farklı bir sistem deneyecek. Başarılı hoca idmanlarda çift forvet üzerinde duruyor.

Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum gücünü artırdığını gözlemleyen Yalçın'ın Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Mensah'ın yokluğu ve Adem Ljajic'in formsuzluğu nedeniyle Sergen Yalçın'ın 10 numara hattındaki problemi çözmek için oyun formasyonunda değişiklik yapmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

ABOUBAKAR UMUT VERİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar idmanlarda gösterdiği performansla gelecek adına umutları daha da artırdı.

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