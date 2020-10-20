20 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan flaş Aboubakar ve Larin kararı!

Yalçın'dan flaş karar! Aboubakar ve Larin...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

'de 5. haftayı bay geçen ve 6. haftada deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör , farklı bir sistem üzerinde duruyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Denizlispor maçında farklı bir sistem deneyecek. Başarılı hoca idmanlarda çift forvet üzerinde duruyor.

Aboubakar ve Cyle Larin'in birlikte oynadıklarında takımın hücum gücünü artırdığını gözlemleyen Yalçın'ın Denizlispor mücadelesinde de bu sistemi uygulayacağı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Mensah'ın yokluğu ve Adem Ljajic'in formsuzluğu nedeniyle Sergen Yalçın'ın 10 numara hattındaki problemi çözmek için oyun formasyonunda değişiklik yapmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

ABOUBAKAR UMUT VERİYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi idmanlarda gösterdiği performansla gelecek adına umutları daha da artırdı.

Canlı yayında transfer itirafı! haberin devamı

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