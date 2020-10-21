21 Ekim 2020, Çarşamba
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Forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif İngiltere'den geldi. Everton, sakatlığı geçen ve sahalara dönmeye hazırlanan Cenk Tosun'u Beşiktaş'a önerdi. Yılda 3.6 milyon euro'ya mal olan milli oyuncunun tüm masraflarının karşılanması durumunda bir yıllığına Beşiktaş'a dönmesine sıcak bakıldığı iletildi. Beşiktaş yönetimi Cenk'i geri istiyor. Ancak vergiler düşünce cebine 2 milyon euro giren Cenk'le ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. (Fotomaç)
Ada'dan Cenk Tosun müjdesi! İşte o detay
Everton kulübü, forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a Cenk Tosun’u önerdi. Senelik 2 milyon euro net kazanan milli forvet için son söz Sergen Yalçın’da olacak.
Kadrosunda 10 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, Ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ı renklerine katan yönetim, ikinci bir santrfor için büyük uğraşlar sarf etmiş ancak istediği isimlerden olumlu yanıt alamamıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Sadece bir santrfor alamadık, onu da Ocak ayında alacağız" sözlerinin arkasındaki ismin, kasım ayında sahalara dönecek Cenk Tosun olduğu belirtildi.
Forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif İngiltere'den geldi. Everton, sakatlığı geçen ve sahalara dönmeye hazırlanan Cenk Tosun'u Beşiktaş'a önerdi. Yılda 3.6 milyon euro'ya mal olan milli oyuncunun tüm masraflarının karşılanması durumunda bir yıllığına Beşiktaş'a dönmesine sıcak bakıldığı iletildi. Beşiktaş yönetimi Cenk'i geri istiyor. Ancak vergiler düşünce cebine 2 milyon euro giren Cenk'le ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. (Fotomaç)
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