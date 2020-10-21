21 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ada'dan Cenk Tosun müjdesi! İşte o detay

Ada'dan Cenk müjdesi! İşte o detay
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2020

Everton kulübü, forvet arayışlarını sürdüren ’a ’u önerdi. Senelik 2 milyon euro net kazanan milli forvet için son söz ’da olacak.

Kadrosunda 10 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, Ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ı renklerine katan yönetim, ikinci bir santrfor için büyük uğraşlar sarf etmiş ancak istediği isimlerden olumlu yanıt alamamıştı. Başkan 'nin "Sadece bir santrfor alamadık, onu da Ocak ayında alacağız" sözlerinin arkasındaki ismin, kasım ayında sahalara dönecek olduğu belirtildi.

Forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif 'den geldi. Everton, sakatlığı geçen ve sahalara dönmeye hazırlanan Cenk Tosun'u 'a önerdi. Yılda 3.6 milyon euro'ya mal olan milli oyuncunun tüm masraflarının karşılanması durumunda bir yıllığına Beşiktaş'a dönmesine sıcak bakıldığı iletildi. Beşiktaş yönetimi Cenk'i geri istiyor. Ancak vergiler düşünce cebine 2 milyon euro giren Cenk'le ilgili son kararı teknik direktör verecek. (Fotomaç)
Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner için açıklama!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'dan Ghezzal talimatı! Denizlispor maçında... Yalçın'dan Ghezzal talimatı! Denizlispor maçında...
Kartal'dan dev transfer hamlesi! Gözlemci izlemeye gidiyor Kartal'dan dev transfer hamlesi! Gözlemci izlemeye gidiyor
Beşiktaş'tan sakatlık duyurusu! İki futbolcu... Beşiktaş'tan sakatlık duyurusu! İki futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör