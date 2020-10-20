20 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Al Ahli Josef de Souza için 6 milyon euro talep etti! Beşiktaş...

Josef için 6 milyon euro istediler! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza için eski kulübü siyah-beyazlılardan 6 milyon Euro talep etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri

ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya neden oldu. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti. Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok. (Fotomaç)

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