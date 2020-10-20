Al Ahli Josef de Souza için 6 milyon euro talep etti! Beşiktaş...

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza için eski kulübü siyah-beyazlılardan 6 milyon Euro talep etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza sıkıntıya neden oldu. Al Ahli, Josef'in sözleşmesini haksız feshettiği için FIFA'ya gitti. Ayrıca Beşiktaş'ı da şikayet etti. Hali hazırda Beşiktaş'ta geçici lisans ile oynayan Josef için Ahli, 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ayrıca Josef'in 1 yıl futboldan men cezası almasını talep ediyor. Beşiktaşlı yöneticilere göre bu konuda Ahli'nin hiç şansı yok. (Fotomaç)

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