N’Koudou takıma Fransız kaldı!
Beşiktaş'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro ödediği N'Koudou ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız oyuncunun Tottenham'dayken sorunlarının sadece sakatlık olmadığı yazıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın haklarının yüzde 50'sini almak için adeta bir servet ödediği (4.5 milyon euro) N'Koudou'nun müzmin sakat olmadığı Fransız oyuncunun başka sorunları olduğu ortaya çıktı. Football London'ın Tottenham muhabiri Alasdair Gold, Fransız oyuncunun Tottenham'da yaşadığı üç büyük sorunu şu şekilde anlattı:
Premier Lig'de kaldığı sürede hiç İngilizce öğrenemedi. Poccehtino bile, "Sadece Fransızca konuşuyor. Bu onun için ciddi bir sorun" ifadesini kullandı.
N'Koudou için bir başka büyük sorun, Tottenham'ın scout ekibinin, Pochettino'nun takımlarının kullanmadığı geleneksel kanat oyuncusu olmasına rağmen önermesiydi. Sol açık olmasına rağmen sol ayaklı değildi.
Takıma girmek için; oyunda daha akıcı olmayı, merkezden veya sağ tarafta pozisyon yaratma için çok yönlülüğünü göstermeyi öğrenmesini çözemedi.
ARABİSTAN'I GERİ ÇEVİRDİ
Siyah-beyazlıların Fransız oyuncusu N'Koudou, bir Suudi Arabistan kulübünden gelen 5 milyon euro'luk teklife sıcak bakmadı. Tecrübeli oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek bu öneriyi geri çevirirken; Olympiakos'tan gelen diğer teklifte ise Beşiktaş ile Yunan ekibi arasındaki görüşmelerde yaşanan kiralama bedeli konusundaki anlaşmazlık bu transferin askıya alınmasına neden oldu.
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