07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın kadrosunda dikkat çeken detay! Son 10 yılda...

Kadroda dikkat çeken detay! Son 10 yılda...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.10.2020

Türkiye'de transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar ara transfer dönemine kadar mücadele edecekleri kadroları oluştururken; , son 10 yıldaki en ucuz kadrosunu kurdu.

Transfer döneminin sona ermesinin ardından kulüplerin güncel piyasa değerleri de değişti. Bu sezon ligin en değerli 4'üncü takımı konumunda olan , son 10 yıldaki en ucuz kadrosunu kurdu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip geçen yılın şampiyonu Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

YARI YARIYA İNDİ
Beşiktaş 76.60 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli 4'üncü takımı konumunda. Siyah-beyazlıların en değerli oyuncusu ise 8 milyon euro'luk Ljajic oldu. Transfermarkt verilerine göre ise siyah-beyazlıların bu seneki kadrosu son 10 yılın en ucuz kadrosu. 2017 yılında 126 milyon euro'yu gören kadro değeri, bu sezon 76.60 milyona kadar inerken, yaklaşık %50 oranındaki düşüş dikkat çekti.

(Fotomaç)

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Çebi'nin elini zayıflatan birkaç yönetici var "Beşiktaş'ta Çebi'nin elini zayıflatan birkaç yönetici var"
Adnan Dalgakıran istifa etti mi? A Spor'a açıkladı Adnan Dalgakıran istifa etti mi? A Spor'a açıkladı
Yalçın'dan Wilshere'e veto Yalçın'dan Wilshere'e veto
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör