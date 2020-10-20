20 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Alen Halilovic'in menajeriyle prensipte anlaştı!

Süper Lig devinden 10 numara transfer! Prensipte anlaşıldı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.10.2020

ekiplerinden , 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, son olarak Milan forması giyen ’in menajeriyle prensip anlaşmasına vardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan 'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, ocak ayında da takviyelerin süreceğini açıklamıştı. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapması beklenen siyah-beyazlılar için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi. Hırvat Germanijak'tan Izak Ante Sucic'in haberine göre Beşiktaş, Barcelona'da oynadığı dönemde 'yeni Messi' olarak lanse edilen 'in peşine düştü. Haberde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 24 yaşındaki Hırvat 10 numaranın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

5 EKİM'DE SERBEST KALDI

Serbest oyuncu konumunda olan Halilovic'in, Beşiktaş'la devre arasından itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli bir sözleşmeye imza atacağı da ifade edildi. Halilovic, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği Heerenveen'de 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 5 Ekim itibarıyla serbest kaldı. Beşiktaş yönetimi ilk olarak, beklediği performansı sergileyemeden Adem Ljajic'i yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkarmanın peşinde. Ardından da prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu, Ocak ayında siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. (Fotomaç)

G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Josef için 6 milyon euro istediler! Beşiktaş... Josef için 6 milyon euro istediler! Beşiktaş...
N’Koudou takıma Fransız kaldı! N’Koudou takıma Fransız kaldı!
Oğuzhan gidiyor! İşte yeni rotası Oğuzhan gidiyor! İşte yeni rotası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör