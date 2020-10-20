Beşiktaş Alen Halilovic'in menajeriyle prensipte anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 10 numara arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, son olarak Milan forması giyen Alen Halilovic’in menajeriyle prensip anlaşmasına vardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, ocak ayında da takviyelerin süreceğini açıklamıştı. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapması beklenen siyah-beyazlılar için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi. Hırvat Germanijak'tan Izak Ante Sucic'in haberine göre Beşiktaş, Barcelona'da oynadığı dönemde 'yeni Messi' olarak lanse edilen Alen Halilovic'in peşine düştü. Haberde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 24 yaşındaki Hırvat 10 numaranın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
5 EKİM'DE SERBEST KALDI
Serbest oyuncu konumunda olan Halilovic'in, Beşiktaş'la devre arasından itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli bir sözleşmeye imza atacağı da ifade edildi. Halilovic, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği Heerenveen'de 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 5 Ekim itibarıyla serbest kaldı. Beşiktaş yönetimi ilk olarak, beklediği performansı sergileyemeden Adem Ljajic'i yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkarmanın peşinde. Ardından da prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu, Ocak ayında siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. (Fotomaç)
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