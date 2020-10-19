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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ocakta forvet transferi yapacaklarını açıklaması sonrası arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:37
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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin son günlerinde transfer hamlelerini peş peşe duyuran Kara Kartal'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı

Ocak ayı için çalışmalarına şimdiden başlayan yönetimin önceliği ise forvet transferi...

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaz transfer sezonu döneminde santrfor mevkisinin eksik kaldığını ve ocak ayında santrfor takviyesi yapacaklarını söylemişti.

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Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı

CARVALHO GÜNDEME ALINDI

Siyah-beyazlı yönetimin, bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Brezilyalı Alan Carvalho'yu istediği öğrenildi.

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