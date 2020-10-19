Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! Teklif ortaya çıktı

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ocakta forvet transferi yapacaklarını açıklaması sonrası arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:37 ABONE OL