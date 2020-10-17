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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan loca açıklaması!

Beşiktaş'tan loca açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

'nun () aldığı son kararla, takımlar localara yüzde 50 oranında taraftar alabilecek. Bu gelişme sonrası da, satışı hakkında açıklama yayınladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'nun () aldığı son kararla, takımlar localara yüzde 50 oranında taraftar alabilecek. ekiplerinden da, konuyla alakalı resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Vodafone Park locaları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır.

Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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