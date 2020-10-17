Beşiktaş'tan loca açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı son kararla, takımlar localara yüzde 50 oranında taraftar alabilecek. Bu gelişme sonrası Beşiktaş da, loca satışı hakkında açıklama yayınladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı son kararla, takımlar localara yüzde 50 oranında taraftar alabilecek. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş da, konuyla alakalı resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:
"Vodafone Park locaları, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda, satışa sunulacaktır.
Yüzde 50 kapasite kullanımı şartıyla ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak loca için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
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